Rafael Pardo lanza ‘La voz de Pardo’, un libro que revive momentos claves de la historia de Colombia

Rafael Pardo Rueda vuelve a contar su historia, una vida atravesada por algunos de los momentos más intensos de la historia del país. A través del podcast “La voz de Pardo”, el exfuncionario revive momentos claves de la política colombiana y reflexiona sobre las decisiones que marcaron varias décadas del país.

Pardo fue protagonista y testigo de episodios históricos como la persecución al narcotraficante Pablo Escobar, la construcción a la Constitución de 1991 y crisis nacionales como el “apagón eléctrico”. En su trayectoria ocupó cargos del Estado, entre ellos el de ministro de Defensa en el gobierno de César Gaviria, convirtiéndose en el primer civil en dirigir esa cartera en medio siglo.

Detrás de sus relatos también hay una historia personal

En 2018, el exministro sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su capacidad de hablar y lo alejó de la vida pública. Durante años su voz desapareció de los debates políticos, hasta que un proyecto tecnológico con inteligencia artificial logró traerla de vuelta.

Con esto, su voz fue reconstruida a partir de grabaciones de entrevistas, discursos y archivos familiares. Un equipo técnico entrenó un modelo que replica su tono y forma de hablar, permitiendo que los guiones escritos por el propio Pardo se conviertan nuevamente en audio narrado con una voz similar a la original.

“Lo primero que les dije es que hacer un podcast de un libro de historia era interesante, pero que también había que contar qué le pasó a Rafael. Creía que eso le podía servir a mucha gente, (...) Fue uno de los políticos más importantes y tuvo que volver a aprender a caminar. Eso humaniza a la persona detrás del hombre de poder, y uno se identifica”, dijo Juan Abel Gutierrez, productor y socio de este proyecto.

El podcast que cuenta con diez episodios, mezcla historia, política y memoria personal. En estos espacios, Pardo relata sus inicios en el poder, su participación en procesos de paz como el acuerdo con el M-19, la lucha contra el narcotráfico y anécdotas poco conocidas de la política colombiana.

Este jueves, 12 de marzo en el lanzamiento de su libro, aliados de este proyecto, aseguraron que en los próximos episodios del podcast “La voz de Pardo” abordaran temas como la coyuntura política que atraviesa actualmente Colombia, analizando los desafíos institucionales, el ambiente político y los debates que hoy marcan la agenda nacional.

Finalmente, lideres del proyecto y el exministro, buscan humanizar la historia detrás del político, su recuperación tras la enfermedad, su regreso a la conversación pública y la posibilidad de seguir compartiendo su visión sobre el país.