Personeros del Catatumbo rechazan presiones armadas contra comunidades

Yamil Velásquez, personero de La Playa de Belén y vicepresidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La Asociación de Personeros del Catatumbo emitió un pronunciamiento de rechazo frente a la situación de orden público que se estaría presentando en el corregimiento Filo El Gringo, en el municipio de El Tarra, donde en las últimas horas varias familias han salido del sector por temor a nuevas amenazas contra la población civil.

De acuerdo con la información conocida por las personerías de la subregión, 44 núcleos familiares, equivalentes a 132 personas, han llegado desplazadas al casco urbano de El Tarra, entre ellas alrededor de 52 menores de edad, tras las advertencias que habrían recibido los habitantes de esta zona rural del Catatumbo.

Según explicó Yamil Velásquez, vicepresidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, la preocupación surgió luego de que la comunidad denunciara que presuntamente integrantes de la disidencia de las Farc habrían utilizado drones con megáfonos para enviar mensajes en los que se estaría ordenando a la población abandonar el corregimiento.

El líder del Ministerio Público advirtió que este tipo de hechos genera temor entre los habitantes y podría anticipar un recrudecimiento del conflicto en este sector del departamento, que históricamente ha sido escenario de confrontaciones entre grupos armados ilegales.

“Se estaría advirtiendo a la comunidad para que salga del corregimiento y esto ha generado mucha preocupación, temor e incertidumbre entre quienes viven en esta zona del alto Catatumbo”, señaló.

Ante este panorama, la Asociación de Personeros reiteró el llamado a las autoridades para que se realice seguimiento a la situación y se activen las rutas institucionales que permitan garantizar la seguridad y la atención humanitaria a las familias afectadas.

Asimismo, pidieron a los actores armados respetar la vida y la integridad de la población civil, recordando que las comunidades deben mantenerse al margen de cualquier confrontación armada, en cumplimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Las personerías del Catatumbo aseguraron que mantendrán el monitoreo de la situación en esta zona rural de El Tarra, mientras persiste la preocupación por un posible aumento del desplazamiento forzado en el sector.