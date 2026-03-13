Personería alerta por riesgo humanitario en zona rural de El Tarra, Norte de Santander

Norte de Santander.

La Personería Municipal de El Tarra, municipio ubicado en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, emitió un pronunciamiento público en el que alertó sobre la grave situación humanitaria que se registra en el corregimiento de Filo Gringo, tras las presiones ejercidas contra la población civil por parte de integrantes de la disidencia de las Farc.

De acuerdo con la entidad del Ministerio Público, los hechos han generado temor e incertidumbre entre las comunidades rurales, luego de que habitantes denunciaran amenazas y mensajes dirigidos a la población para que abandonara el corregimiento por medio de drones con megáfono, una situación que ya empezó a provocar desplazamientos hacia el casco urbano de El Tarra.

Según los reportes conocidos por las autoridades locales, al menos 84 personas han llegado desplazadas al casco urbano del municipio, entre ellas 33 menores de edad, luego de salir de sus viviendas por miedo a posibles hechos de violencia en esta zona del Catatumbo.

Las autoridades no descartan que en las próximas horas se registre un nuevo desplazamiento masivo desde áreas rurales cercanas.

Ante este panorama, el personero municipal, Jerson Andrey Figueroa, expresó su profunda preocupación y advirtió que estos hechos representan un riesgo para los derechos fundamentales de la población civil, especialmente de las familias campesinas que habitan en esta región del nororiente colombiano, históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

En el pronunciamiento, la Personería hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que se realice seguimiento a la situación y se activen de manera inmediata las rutas institucionales de atención y protección para las comunidades afectadas.

Asimismo, el organismo pidió a los grupos armados al margen de la ley respetar a la población civil y mantenerla al margen de cualquier confrontación armada, recordando que la comunidad no debe ser involucrada en el desarrollo de las hostilidades, en cumplimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

La Personería Municipal aseguró que continuará monitoreando la situación y acompañando a las comunidades del sector, mientras crece la preocupación por un posible aumento del desplazamiento forzado en esta zona del Catatumbo.