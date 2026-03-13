Murió Margarita Silva Colmenares, exalcaldesa de Cúcuta y exgobernadora de Norte de Santander

María Margarita Silva Colmenares, primera alcaldesa de Cúcuta y gobernadora de Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La abogada y dirigente política María Margarita Silva Colmenares, quien fue alcaldesa de Cúcuta y gobernadora de Norte de Santander, falleció dejando una huella en la historia política de la región.

Silva Colmenares fue la primera alcaldesa de Cúcuta elegida por voto popular, cargo que ocupó entre el 1 de junio de 1988 y el 31 de mayo de 1990.

Durante su administración se dio inicio a la reconstrucción del estadio General Santander, uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad.

Antes de llegar a la Alcaldía, también ocupó la Gobernación de Norte de Santander, entre el 27 de agosto de 1982 y el 28 de agosto de 1983.

En ese periodo se impulsó el diseño, desarrollo y construcción del Malecón sobre la ribera del río Pamplonita, obra que con el tiempo se convirtió en uno de los espacios emblemáticos de Cúcuta.

A lo largo de su trayectoria pública desempeñó otros cargos, entre ellos gerente del Instituto de Seguros Sociales en Norte de Santander, además de mantener una activa participación en la política regional durante varias décadas.

Uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió el 24 de septiembre de 1990, cuando fue secuestrada por la guerrilla del ELN, permaneciendo cuatro meses en cautiverio antes de recuperar su libertad.

Años más tarde regresó a la política local y fue elegida concejal de Cúcuta en dos periodos (2004-2007 y 2008-2011).

Posteriormente renunció a la corporación para asumir la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander.