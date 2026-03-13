Hospital en La Merced (Caldas) suspende atención a usuarios de FOMAG por falta de contratación

Manizales

La que decisión que tomó la E.S.E. Hospital de La Merced se debe a la mora en los pagos por parte del FOMAG está afectando el servicio a los afiliados y la sostenibilidad, por eso, adoptan la medida de manera preventiva. Gloria Nelfi Salazar, secretaria de Seguridad social del sindicato EDUCAL, insiste que el cambio de auditoría también entorpece los pagos pendientes.

“La suspensión de los servicios es para el magisterio y sus beneficiarios por problemas en el pago, por eso, reitero, desde el 1 de mayo de 2024 este ha sido el escenario con la jefatura nacional, reportamos la situación con la vicepresidencia nueva y con la gerencia nueva de salud de la Fiduprevisora, dando a conocer estos temas administrativos que afectan la prestación del servicio al magisterio”.

Aclara que no es proceso de licitación pública ni invitación pública de la Ley 80 de 1993, sino que es un proceso en carta de voluntad y cartas de intención que no han permitido formalizar la contratación generando un problema en varios municipios. “No solo son los temas administrativos, también es el cambio de auditoría de la Fiduprevisora, que antes era D&G y el problema de certificación de deudas y la plataforma de ellos al servicio de la parte financiero y administrativo, lo que ha generado la parametrización en la facturación y esos son los líos administrativos de gerencia”.

La integrante del sindicato, agrega que la crisis no se resuelve por ser un problema estructural, por lo tanto, provoca problemas en la facturación que no se han subsanado, por lo que continúan los reclamos y quejas en la prestación del servicio