Gobierno y Afinia inician recambio de equipos de refrigeración ineficientes en Cartagena

En cumplimiento del compromiso del Gobierno nacional con la Transición Energética Justa, el Ministerio de Minas y Energía y el FENOGE, a través del programa Caribe Cambia Tu Energía, continúan avanzando en la implementación de acciones orientadas al uso eficiente de la energía y al acceso a tecnologías de bajo consumo en la región Caribe.

Las primeras beneficiarias de este programa en Cartagena fueron Ana Luz Martínez y Yaneth Cabarcas, quienes recibieron nuevas neveras de bajo consumo energético como parte de esta estrategia que tiene como objetivo promover el uso eficiente de la energía y mejorar la calidad de vida de las familias del Caribe colombiano.

El programa es ejecutado por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, y cuenta con la operación de Afinia en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y once municipios del Magdalena.

Para 2026 se proyecta el recambio de más de 12.900 equipos de refrigeración en hogares de la región Caribe. Con la sustitución de equipos ineficientes, las familias podrán alcanzar ahorros significativos en su factura de energía, lo que representa un alivio para la economía doméstica.

“Desde el FENOGE estamos comprometidos con el Caribe. Damos inicio a la fase de ejecución del proyecto de sustitución de equipos de refrigeración para avanzar en nuestra meta de recambiar 20 mil equipos ineficientes. Esto facilita el acceso de las familias a tecnologías eficientes, contribuye al ahorro en la factura de energía y mejora las condiciones de vida de los hogares beneficiarios”, afirmó Brayan Giraldo, director ejecutivo del FENOGE.

Según explicó Ricardo Arango, gerente general de Afinia, la empresa preparó una estrategia integral para acompañar a los usuarios durante todo el proceso.

“La compañía integró las áreas ambiental, social y comercial para garantizar que los 12.931 usuarios beneficiados se sientan acompañados durante el proceso de recambio y puedan mejorar su calidad de vida a través del ahorro en su factura por un consumo más eficiente”, señaló Arango.