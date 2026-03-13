Felipe Peláez lanza “Dominiqueando Mix” junto a Eddy Herrera y Sergio Vargas: un merengue moderno

El cantautor colombiano Felipe Peláez continúa consolidando uno de los momentos más sobresalientes de su carrera artística.

Mientras brilla en la televisión nacional como jurado del exitoso programa A Otro Nivel, que domina el prime time colombiano, el artista presenta “Dominiqueando Mix”, una colaboración de alto impacto junto a los grandes íconos del merengue Eddy Herrera y Sergio Vargas.

En este lanzamiento, Peláez reúne algunos de los clásicos más memorables del merengue, incluyendo “La medicina”, “Oh! Mariana”, “La quiero a morir” y “El jardinero”, creando una fusión que combina su sello romántico con la energía tradicional del ritmo dominicano. El resultado es una pieza vibrante, nostálgica y moderna al mismo tiempo, diseñada para las nuevas generaciones y posicionarse como un himno de fiesta para 2026.

“Dominiqueando Mix” destaca por su capacidad de revitalizar grandes éxitos sin perder su esencia, logrando una producción fresca, potente y profundamente bailable.

Uno de los elementos más innovadores del lanzamiento es su video oficial, producido con inteligencia artificial. Esta propuesta visual apuesta por universos dinámicos, imágenes sorprendentes y una estética de vanguardia que complementa la fuerza del sencillo.

Con esta decisión creativa, Peláez reafirma su interés por integrar nuevas tecnologías a su trabajo, manteniéndose a la vanguardia de la industria musical latinoamericana.

El estreno llega además en un año sumamente importante para el artista, quien celebró recientemente sus 50 años con una emotiva fiesta rodeado de familiares, amigos y figuras destacadas del entretenimiento.

Este momento especial ha marcado una etapa de reflexión, gratitud y celebración por una carrera sólida que continúa creciendo y expandiéndose a nuevos escenarios.La velada, descrita por asistentes como íntima y llena de alegría, fue un recordatorio de la cercanía, carisma y vigencia del artista vallenato.

Con “Dominiqueando Mix” y la alta visibilidad que le brinda su participación en A Otro Nivel, Felipe Peláez reafirma su versatilidad, liderazgo y vigencia en la industria musical. A sus 50 años, atraviesa una de las etapas más plenas de su trayectoria, demostrando que su música sigue evolucionando, conquistando nuevos públicos y conectando con diversas generaciones.