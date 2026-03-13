Feminicidio estremece a Ibagué: una mujer fue asesinada por su pareja en la Arboleda Campestre

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un caso de feminicidio en el conjunto residencial La Arboleda Campestre ubicado en la comuna 9 de la capital del Tolima.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, los hechos se registraron al interior de un apartamento de esta unidad residencial donde fue asesinada una persona identificada como Sonia González Ladino.

“Su propia pareja la agredió con arma cortopunzante, los hechos se registraron sobre las 3:40 de la tarde al interior de un apartamento de un conjunto residencial en el sector de la Arboleda Campestre a donde llegaron los uniformados de la zona de atención policial alertados por los gritos de la mujer”, dijo el coronel, Edgar López.

Según la información oficial de la Policía Metropolitana de Ibagué, al llegar al lugar las autoridades ingresaron al apartamento encontrando el cuerpo sin vida de la mujer y al presunto agresor que se estaba autolesionando.

“Fue necesario el uso del dispositivo taser para reducirlo y trasladarlo a un centro asistencial bajo custodia policial para notificarlo de su captura por el delito de feminicidio”, resaltó el oficial.

Finalmente, el comandante de la METIB aseguró que la pareja llevaba seis meses de relación y dos meses de convivencia “No existían denuncias previas por violencia intrafamiliar”.