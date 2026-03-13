Estudio revela que en Tunja persisten posturas conservadoras frente a la sexualidad en adultos mayor

Tunja

Un estudio realizado por la Fundación Saldarriaga Concha sobre la sexualidad en personas mayores de 60 años evidenció que en Tunja persisten posturas culturales más conservadoras frente a este tema y que, en comparación con otras ciudades del país, existe una menor disposición para hablar abiertamente sobre la vida sexual en la vejez.

La investigación, que se desarrolló en varias ciudades de Colombia, buscó conocer las percepciones, prácticas y barreras que enfrentan las personas mayores frente a su sexualidad. Según explicó Camila Castellanos Roncancio, líder de Bienestar Físico y Socioemocional de la fundación, la inclusión de Tunja dentro del estudio respondió al interés de analizar cómo se vive el envejecimiento en diferentes contextos sociales y territoriales.

“Tunja fue una de las ciudades principales que escogimos porque desde la Fundación uno de nuestros intereses es el envejecimiento. Colombia está atravesando un proceso acelerado de envejecimiento poblacional y en ciudades como Tunja se concentran distintas características del curso de vida de las personas mayores, relacionadas con la ruralidad y el tamaño de la población”, explicó.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la sexualidad en la vejez no desaparece, sino que se transforma. De acuerdo con los resultados, el 62 % de las personas mayores entrevistadas aseguró haber tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses, lo que evidencia que la actividad sexual sigue siendo parte importante de la vida en esta etapa.

Además, el 68 % de los participantes señaló que la sexualidad sigue siendo un aspecto relevante en su vida, aunque se presentan diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que el 87 % de los hombres manifestó considerar muy importante su vida sexual, en el caso de las mujeres el porcentaje fue del 43 %.

Castellanos explicó que estos cambios también están relacionados con transformaciones biológicas, pero sobre todo con factores sociales y culturales que influyen en la forma en que las personas mayores expresan su sexualidad.

“La sexualidad sigue viva, pero cambia la manera en que se expresa. A medida que las personas envejecen hay transformaciones fisiológicas, pero también hay normas sociales y culturales que pueden limitar o condicionar esa expresión”, señaló.

Otro de los aspectos destacados del estudio es que, después de los 60 años, la sexualidad deja de estar asociada principalmente con la reproducción y se relaciona más con el disfrute, el bienestar emocional y el consentimiento, especialmente en el caso de las mujeres.

Sin embargo, la investigación encontró diferencias importantes entre ciudades. En lugares como Montería o Medellín se identificaron entornos con conversaciones más abiertas sobre sexualidad, mientras que en Tunja las normas sociales tienden a ser más conservadoras.

“En Tunja encontramos un menor porcentaje de personas que hablan de su sexualidad con alguien de confianza en su vida cotidiana. Es una población más reservada frente a este tema y, en general, también reporta menor práctica sexual después de los 60 años en comparación con otras ciudades”, explicó.

El estudio también advirtió sobre vacíos en la atención en salud para las personas mayores. Según la investigadora, en muchas consultas médicas generales no se abordan temas relacionados con la vida sexual de los adultos mayores, lo que dificulta identificar problemas o brindar orientación adecuada.

“Algo que encontramos es que a las personas mayores casi nunca se les pregunta por su práctica sexual en las consultas médicas. Existe el mito de que después de cierta edad ya no hay vida sexual, y eso hace que el tema no se aborde ni se atiendan posibles dificultades”, afirmó.

Además, la investigación alerta sobre la importancia de mantener medidas de protección en la vida sexual en la vejez. Estudios internacionales han evidenciado que en personas mayores de 55 años han aumentado los casos de infecciones de transmisión sexual, en parte porque al desaparecer el riesgo de embarazo muchas personas dejan de usar métodos de protección.

Por esta razón, desde la Fundación Saldarriaga Concha se hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas dirigidas a la población mayor, incorporando la salud sexual dentro de los protocolos de atención médica y promoviendo procesos de educación sexual también para personas mayores de 60 años.

“Necesitamos generar mayor confianza institucional para que las personas mayores puedan hablar de su sexualidad y resolver dificultades. La educación sexual no debe limitarse a los jóvenes, también es necesaria en la vejez para garantizar bienestar y salud”, concluyó Castellanos.