Ensamble Resonancia celebra el talento en familia en un solo escenario

Ensamble Resonancia, nació como un proyecto pedagógico familiar. Con el tiempo se han sumado personas de diversos perfiles, consolidándolos como una orquesta de cámara, es decir, una agrupación musical reducida y conformada de instrumentos como (violines, arcos, violonchelos y contrabajos), esto para la interpretación de un repertorio barroco y creaciones propias.

Gracias a su buena acogida, Ensamble ha recorrido escenarios prestigiosos en Bogotá, reafirmando su compromiso con la composición nacional.Por eso, este domingo 15 de marzo, llega al Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadelo Lozano con un Concierto para Violín, una obra presentada por el cantante, compositor y director de orquesta John Sierra y escrita para ser interpretada por si hija, la violinista Antonia Sierra.

En diálogo con Lo Más Caracol, Jhon detalló lo que el público podrá disfrutar en Concierto para Violín, “vamos a tener unas piezas barrocas, acompañadas de tres danzas del compositor inglés Peter Warlock, quien adapta lenguajes antiguos a sonidos modernos y la obra central escrita especialmente de mi hija, quien estará en la interpretación del violín”, aseguró Sierra.

Además, destaca que esta presentación será un hito en la trayectoria del grupo, que busca democratizar el aprendizaje musical a través de la práctica de conjunto.