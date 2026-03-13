En Chigorodó capturaron a 32 personas por presunto delito de minería ilegal

Chigorodó- Antioquia

La policía de Urabá reportó el desarrollo de un operativo contra la minería ilegal que estaba afectando un afluente en zona rural del municipio de Chigorodó, Antioquia.

Según el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de Policía Urabá, en el lugar, durante la intervención de los uniformados, se capturó en flagrancia a 32 personas que se estarían ejerciendo el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

“En la intervención también fueron incautados varios vehículos de carga utilizados para el transporte del material extraído de manera ilegal, con los cuales se dinamizaba esta actividad ilícita. De acuerdo con las verificaciones adelantadas, esta actividad ilegal generaba rentas criminales cercanas a los trescientos millones de pesos mensuales”, reportó el oficial Cepeda.

En el lugar de explotación ilegal ya se estaba reportando un impacto ambiental negativo debido a la actividad. Los detenidos fueron dejados a disposición de la fiscalía que adelantará la judicialización de los 32 detenidos.