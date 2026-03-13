Diputada Karen Cure aclara intervención tras fallo de tutela en favor de Dumek Turbay

Durante la más reciente sesión de la Asamblea Departamental, la diputada Karen Cure Corsiones hizo uso de la palabra para dar cumplimiento formal a un fallo de tutela interpuesto por el ciudadano Dumek Turbay Paz. El acto se dio en respuesta a la orden del juez José Luis Robles Tolosa, quien solicitó una aclaración pública sobre las declaraciones emitidas por la asambleísta el pasado 19 de enero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En su intervención, Cure Corsiones manifestó su respeto por la institucionalidad y por los mecanismos que garantizan la defensa de los derechos ciudadanos. Siguiendo lo dictaminado de manera literal por el juez, la diputada aclaró ante el recinto que no existe una sentencia condenatoria ni pruebas que respalden los señalamientos realizados en su intervención inicial contra Turbay Paz.

El cumplimiento de la orden judicial se llevó a cabo bajo las condiciones específicas establecidas por el juzgado: se realizó en el mismo recinto de la Asamblea, durante una sesión oficial y utilizando los mismos canales de transmisión y plataformas digitales por los cuales se difundió la intervención original. Con este pronunciamiento, la diputada dio por cerrada la exigencia del fallo, dejando constancia de su acatamiento a la justicia ante la mesa directiva y la secretaría de la corporación.