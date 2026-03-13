Denuncian penalmente a directivos del Concejo de Cúcuta

Cúcuta.

Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia penal contra integrantes de la Mesa Directiva del Concejo de Cúcuta por el presunto incumplimiento de una decisión judicial relacionada con el concejal José Oliverio Castellanos Navarro.

La acción fue presentada por el abogado Tulio Adrián Ortiz, quien actúa como apoderado del cabildante y sostiene que la corporación no habría permitido que su representado retome el ejercicio del cargo, pese a que la justicia ya se pronunció sobre el caso.

Según explicó el jurista, el proceso se originó a partir de una solicitud de pérdida de investidura contra Castellanos Navarro.

Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó la decisión de negar esa petición, lo que en la práctica significaba que el concejal podía continuar en su curul.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander emitió la orden de “obedézcase y cúmplase”, un trámite mediante el cual se dispone que una decisión judicial debe ejecutarse por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, esa orden no se habría materializado dentro del Concejo Municipal de Cúcuta, razón por la cual el abogado decidió acudir a la Fiscalía al considerar que podría existir un posible incumplimiento de una decisión judicial por parte de los integrantes de la Mesa Directiva de la corporación.

Ahora será la Fiscalía la encargada de analizar los hechos y determinar si existe o no responsabilidad penal por parte de los directivos del Concejo.