Contecar y Sociedad Portuaria de Cartagena: entre mejores lugares para trabajo femenino en Colombia

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar fueron reconocidas nuevamente como dos de Los Mejores Lugares para Trabajar en Colombia para las Mujeres, distinción otorgada por la firma internacional Great Place to Work Institute.

Este reconocimiento ratifica el compromiso de ambas organizaciones con una cultura que promueve el desarrollo, la participación y el liderazgo femenino. Esta es la octava ocasión en que reciben esta distinción. En el caso de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, el reconocimiento ha sido obtenido de manera consecutiva desde 2019 hasta 2026. Para Contecar, desde 2022 hasta la fecha.

En esta edición, ambas organizaciones fueron destacadas en la categoría de compañías con hasta 200 colaboradoras.

“Las mujeres son parte esencial de la evolución de esta organización. Aquí lideran, deciden, transforman e impulsan una operación que conecta a Colombia con el mundo. Su talento, su visión y su capacidad para abrir camino han sido determinantes para construir una cultura que confía en ellas, las reconoce y les da espacio para crecer. Este reconocimiento confirma que seguimos avanzando en la dirección correcta: consolidar un lugar donde las mujeres encuentran oportunidades reales para desarrollarse, aportar y dejar huella”, afirmó Karina Kure, directora de Gestión Humana de SPRC.

Esta distinción reconoce a organizaciones que han construido ambientes laborales de alta confianza para las mujeres, a partir de su experiencia dentro de la cultura de trabajo, sus oportunidades de crecimiento y la forma en que viven el liderazgo en su día a día.

El Instituto

Great Place to Work Institute® es una firma de investigación y consultoría, especializada en la valoración y transformación del ambiente laboral, con oficinas centrales en Estados Unidos y licenciatarias alrededor del mundo. Produce en más de 60 países la lista de los Mejores Lugares para Trabajar, considerada el “estándar de oro” en esta materia.

El estudio