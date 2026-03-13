Cien toneladas de estupefacientes se ha incautado en lo que va del 2026 en el Pacífico por la Armada

En las ultimas horas dos operaciones navales se incautó más de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

En dos operaciones navales adelantadas en las últimas horas por unidades de la Armada de Colombia, se incautó más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, transportada a bordo de dos embarcaciones tripuladas por cinco colombianos colombiana en el Pacífico.

Con estos dos operativos, la Armada evitó el ingreso de más de 56 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes.

El contralmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la fuerza naval del Pacífico, reveló que cien toneladas de estupefacientes se ha incautado en lo corrido de este año 2026 en aguas del Pacífico colombiano.

Ultimas incautaciones

La primera operación se realizó cuando un Buque de la Fuerza Naval del Pacífico detectó mediante sus radares una embarcación tripulada por dos hombres que se desplazaba de manera sospechosa. De inmediato, el personal militar llegó al lugar para realizar la interdicción de la motonave, hallando a bordo 234,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, y 100 galones de combustible

En la segunda operación, en el área general del Pacífico centro, unidades de la Estación de Guardacostas de Buenaventura y gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, interdictaron una embarcación tripulada por tres hombres. Durante la inspección de la motonave, fueron hallados 987,3 kilogramos de clorhidrato de cocaína y equipos de comunicación.