Candidato a representación de egresados en la UPTC pide esperar resultados finales del escrutinio

El proceso electoral para elegir al representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia avanza con resultados preliminares que muestran una clara tendencia en la sede central de Tunja. La jornada contó con la participación de 15 candidatos que buscaban representar a los graduados de la institución en uno de los órganos de decisión más importantes de la universidad.

Uno de los aspirantes, Diego Guzmán, explicó que su campaña estuvo basada principalmente en la presentación de propuestas y en el contacto directo con la comunidad universitaria. Según señaló, el proceso se desarrolló con participación activa de los egresados, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las iniciativas planteadas por los distintos candidatos.

Frente a la ventaja registrada por el candidato Edgar Piña en la sede central, Guzmán indicó que los resultados conocidos hasta ahora corresponden únicamente a una tendencia inicial y que aún faltan por contabilizar los votos provenientes de otras sedes y seccionales de la universidad. «...Es una tendencia que marcó las votaciones en la sede central, donde ellos ganaron de manera arrolladora, pero faltan cifras de otros municipios y de otras seccionales...», afirmó el aspirante.

El candidato agregó que, pese a la diferencia registrada hasta el momento, los participantes del proceso esperan conocer el resultado definitivo del escrutinio antes de confirmar oficialmente quién ocupará la representación de los egresados. «...Nos gustaría conocer esos valores y esas cifras frente a las votaciones, aunque es evidente que hay una brecha amplia frente a los demás candidatos...», concluyó.