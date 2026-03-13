Alcalde Galán aceptó reunirse con concejales de Bogotá para discutir sobre la seguridad

Ante la solicitud del presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Papo Amín, el alcalde Carlos Fernando Galán aceptó la propuesta de reunirse con los cabildantes para discutir sobre la seguridad de la ciudad, pero será en otra fecha diferente a la cita con los congresistas.

“En los próximos días convocaré a los voceros del @ConcejoDeBogota para construir un agenda conjunta que permita fortalecer la lucha contra la criminalidad en la ciudad”, señaló el mandatario.

Galán reconoció las discusiones que se han adelantado en el Cabildo Distrital sobre los hechos de inseguridad que ocurren a diario.

“Más allá de las diferencias políticas, debemos trabajar juntos en sacar adelante las reformas que se necesitan para garantizar que quienes cometan delitos sean sancionados y, particularmente, quienes apelen a la violencia paguen cárcel”, enfatizó el alcalde.

El hecho de que Galán convocara a una reunión primero a los congresistas que a los concejales de la ciudad desató inconformidades.

Algunos cabildantes aseguraron que debían ser tenidos en cuenta primero que los congresistas y otros señalan que sus propuestas no han sido escuchadas.

Ante estos reclamos el secretario general, Miguel Silva, explicó que la razón por la cual se citó primero a los congresistas es porque la reforma para combatir la delincuencia que propone Galán se debate en el Congreso.

“Esas leyes las hace el Congreso de la República. Sin embargo, también tendremos otro espacio con el Concejo para hablar de ciudad”.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se reunirá el alcalde con los concejales.