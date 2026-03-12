Hable con elPrograma

12 mar 2026 Actualizado 19:55

Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Yadira Morales Roncallo elegida como nueva Contralora Distrital de Cartagena

Los aspirantes presentaron ante los concejales sus hojas de vida y los planes de acción que proyectan desarrollar en caso de ser elegidos

Concejo Distrital de Cartagena

Concejo Distrital de Cartagena
Cartagena

En sesión, el Concejo Distrital de Cartagena eligió a la abogada Yadira Morales Roncallo como nueva contralora distrital.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, los aspirantes Yadira Morales Roncallo, Rafael Francisco Vera Romero y Jairo Alberto Páez presentaron ante los concejales sus hojas de vida y los planes de acción que proyectan desarrollar en caso de ser elegidos.

Tras surtirse el proceso de entrevistas y deliberación por parte de los cabildantes, la plenaria procedió a la votación en la que resultó elegida Morales Roncallo, quien asumirá la responsabilidad de liderar el control fiscal del Distrito.

La nueva contralora tendrá como misión fortalecer los procesos de vigilancia y control de los recursos públicos, promoviendo la transparencia y la correcta ejecución del presupuesto en beneficio de los cartageneros.

