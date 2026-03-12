Víctimas denuncian fallas graves en atención del Centro Regional en Cúcuta

Cúcuta.

La Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta lanzó una alerta por las múltiples fallas que se estarían presentando en la atención del Centro Regional para las Víctimas, situación que, según denunciaron sus representantes, estaría vulnerando los derechos de cientos de personas que llegan diariamente a este lugar en busca de orientación y ayudas del Estado.

De acuerdo con Yuleima García, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, durante los primeros meses de este año se han identificado varias problemáticas que afectan la atención de esta población, no solo de la capital nortesantandereana sino también de otros municipios del departamento.

“Durante estos primeros tres meses del año hay muchas falencias que están pasando acá en el Centro Regional para las víctimas que vulneran los derechos de aquellas personas que vienen no solamente del departamento, sino también de nuestra ciudad. La afluencia de víctimas en estos momentos es bastante grande”, señaló García a Caracol Radio.

La líder explicó que entre las dificultades se encuentran problemas de mantenimiento en las instalaciones, falta de convenios para la entrega de ayudas y escasez de personal para atender la alta demanda de usuarios.

“La falta de personal para atender a la población, entre otras situaciones, están afectando la atención de las víctimas y es por eso por lo que hoy, como Mesa, decidimos hacer este pronunciamiento a las autoridades para que se puedan solucionar estos problemas”, agregó.

Por su parte, María Cristina Vargas, representante de adulto mayor dentro de la Mesa, advirtió que la escasez de funcionarios está provocando largas filas y condiciones indignas para quienes acuden al centro regional.

“El tema de la falta de personal está afectando y está revictimizando a las víctimas del conflicto porque las personas tienen que desplazarse hasta la unidad desde las 7 de la noche para poder lograr atención”, indicó.

Según explicó, actualmente solo dos orientadoras están atendiendo a la población, pese a que diariamente llegan entre 700 y 800 personas.

“El tema más preocupante son las personas con discapacidad y los adultos mayores, que vienen a recibir sus resoluciones y no encuentran atención”, afirmó.

A esta situación se suma el retraso en la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones, debido a que, según denunciaron los representantes de las víctimas, aún no se han firmado convenios que permitan avanzar en estos procesos.

Omaira Bastos, integrante de la Mesa, aseguró que muchas personas viajan durante horas desde otros municipios y terminan regresando sin respuesta.

“Tenemos mucha población que se pega viajes de hasta 12 horas para que les digan que la ayuda está, pero que no se puede entregar porque no hay convenio firmado. Estamos casi a mitad de marzo y no se ve respuesta”, expresó.

Además, señaló que Cúcuta habría dejado de ser priorizada para algunos programas de apoyo, lo que ha generado un represamiento de solicitudes.

“En este momento nuestro ente territorial no tiene convenio firmado para la entrega de ayudas humanitarias ni para indemnizaciones. Tenemos un represamiento de necesidades en nuestro territorio y sobre todo en el municipio de Cúcuta”, sostuvo.