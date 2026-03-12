“Tenía expectativas de trabajar con comunidades indígenas”: padre de estudiante atropellada por TM

Bogotá D.C

Andrés Agreda, padre de Johana Katerine Agreda Jamioy, estudiante universitaria que murió atropellada al parecer por un bus de Transmilenio en la estación de Aguas tras colarse, recordó a su hija y aseguró que no sabe realmente quien es el responsable.

“Yo no puedo decir ni tildar si ella tuvo la culpa o si el conductor tuvo la imprudencia. Las investigaciones continúan para esclarecerse los hechos, por eso no puedo decir en este momento quién tuvo la culpa. Sé que hay muchas versiones”, señaló el padre la joven.

Agreda indicó que algunos conductores son muy imprudentes, pero mientras tanto espera que las investigaciones esclarezcan lo que pasó.

Ese 10 de marzo, Agreda llamó a su hija porque no llegaba a la casa. “Ese día estaba con sus compañeros, hicieron sus trabajos y salieron a coger el Transmilenio hacia las 10:30-11 de la noche”.

Hacía las 2 de la mañana de este 11 de marzo, Agreda recibió la llamada de que su hija sufrió un accidente y fue traslada a un centro médico.

Desde Transmilenio emitieron un comunicado en el que indicaron que están prestos a brindar información a las autoridades competentes.

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del Sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Así mismo, la Entidad estará atenta a cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes”.

¿Quién era Johana Katerine Agreda Jamioy?

La familia Agreda Jamioy es oriunda del pueblo indígena Kamëntsá del Valle de Sinundoy en el departamento del Putumayo.

Residen en la localidad de Usme junto con otras familias indígenas provenientes de ese territorio.

“Ella tenía muchas expectativas de ser una profesional y trabajar con las comunidades indígenas del Putumayo y a nivel nacional”, afirmó el padre.

La joven de 22 años cursaba sexto semestre del pregrado de Antropología y era parte del programa distrital Atenea.

Ayudas de la Universidad

Desde la Universidad Externado informaron que ayudarán a la familia Agreda Jamioy con parte de los gastos funerarios. La familia está en este momento están recogiendo recursos por parte de las personas que se solidaricen con lo ocurrido.

La ceremonia se realizará en Bogotá conforme a sus costumbres indígenas. El velorio será en una funeraria en Teusaquillo y el entierro en las Capillas de Serafín en la localidad de Usme.