Temporada de lluvias: cómo prepararse para enfrentar las virosis y proteger la salud respiratoria

Con la llegada de la temporada de lluvias, las consultas por infecciones respiratorias comienzan a aumentar de manera sostenida.

Cada año, cuando aparecen las primeras precipitaciones, se incrementan los casos de tos, fiebre y dificultad respiratoria, especialmente en niños y adultos mayores.

Aunque existe la creencia popular de que “mojarse bajo la lluvia causa gripa”, la explicación médica es más compleja y está relacionada con la forma en que el cuerpo reacciona a los cambios de temperatura, humedad y comportamiento social.

Es importante atender los síntomas tempranos ya que la enfermedad respiratoria causa entre 41,000 a 72,000 muertes respiratorias cada año en la región de las Américas (incluyendo Norte, Centro y Sudamérica + el Caribe), indica La Organización Panamericana de la Salud y La Organización Mundial de la Salud.

El Dr. Ramiro Cubillos, gerente médico de La Santé, explica que “cuando inhalamos aire frío y húmedo, la temperatura de la mucosa nasal disminuye y se produce un fenómeno llamado vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se contraen ligeramente. Esto reduce el flujo de sangre en la nariz, que es nuestra primera línea de defensa frente a los virus. Al llegar menos células de defensa a esa zona, las vías respiratorias se vuelven más vulnerables y facilitan la entrada de agentes infecciosos”.

Además, en los pulmones y la tráquea existen unos pequeños vellos microscópicos llamados cilios, cuya función es movilizar el moco y expulsar microorganismos.

En ambientes fríos y húmedos estos cilios disminuyen su velocidad, lo que favorece que los virus permanezcan más tiempo en el sistema respiratorio.

A esto se suma un factor ambiental importante: durante las lluvias pasamos más tiempo en espacios cerrados, con menor ventilación, lo que incrementa la circulación de microgotas respiratorias y facilita el contagio masivo.

En esta época del año, las enfermedades más frecuentes incluyen el resfriado común o rinofaringitis, que suele manifestarse con estornudos, congestión y dolor de garganta leve; la influenza, que aparece de forma súbita con fiebre alta, dolor muscular intenso y gran agotamiento; la bronquitis aguda, caracterizada por tos persistente que puede acompañarse de flema; y, en los casos más graves, la neumonía, una infección en la que los alvéolos pulmonares se llenan de líquido o pus y pueden comprometer seriamente la oxigenación.

Por otro lado, si bien muchas virosis pueden manejarse en casa con reposo e hidratación, existen señales de alarma que requieren valoración médica inmediata. La dificultad para respirar incluso en reposo, la coloración morada o azulada en labios o uñas, el dolor punzante en el pecho que empeora al inhalar, el hundimiento visible de las costillas al respirar —frecuente en niños—, la confusión o somnolencia en adultos mayores y una saturación de oxígeno por debajo de 90 o 92 por ciento medida con oxímetro son signos que indican que el pulmón puede estar comprometido y que el paciente necesita atención sin demora.