Suspenden Decreto 182 tras acción popular; asociaciones de usuarios anuncian nuevas medidas

La suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, que buscaba reorganizar el aseguramiento en salud en Colombia, abrió un nuevo frente de tensión entre asociaciones de usuarios, EPS y pacientes que temen por la continuidad de sus tratamientos.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia tras una acción popular presentada por asociaciones de usuarios del sistema de salud, que alertaron sobre posibles vulneraciones a derechos colectivos de millones de afiliados si la norma llegaba a aplicarse.

Según los demandantes, el decreto permitía cambios estructurales en la operación territorial de las EPS que podrían traducirse en reasignaciones de afiliados entre aseguradoras y afectar derechos como la libre elección de entidad y la continuidad de los tratamientos médicos.

Asociaciones de usuarios anuncian nuevas acciones

Tras la suspensión del decreto, organizaciones de usuarios anunciaron que continuarán impulsando medidas para impedir que la norma vuelva a aplicarse.

Víctor Raúl Palacio, representante de la Asociación de Usuarios de Sanitas en Medellín, explicó que los afiliados ya comenzaron a enviar comunicaciones formales a la Superintendencia Nacional de Salud para dejar constancia de que no autorizan ser trasladados a otra EPS.

“Nosotros como asociación de usuarios estamos procediendo a enviar a la Superintendencia Nacional de Salud comunicaciones firmadas por los afiliados donde manifestamos que no autorizamos ser asignados a otra EPS. Si es necesario hacer manifestaciones, ir a hospitales, a centros médicos o incluso al Ministerio de Salud para expresar nuestro rechazo al decreto, lo tendremos que hacer”, afirmó el repreentante que llevo el caso al tribunal.

El vocero señaló que la suspensión judicial es apenas un primer paso y que los usuarios esperan que la norma sea retirada definitivamente.

“Lo que esperamos es que no sea solo una suspensión temporal, sino una decisión definitiva. Consideramos que este decreto atenta contra la integridad y la salud de más de seis millones de afiliados. Si hoy el sistema ya enfrenta dificultades para atender a los pacientes, mucho más grave sería trasladar masivamente usuarios a EPS que no tienen la capacidad para responder”, aseguró.

Palacio agregó la pregunta de por medio si se lleva acabo la medida “¿Qué pasará con pacientes con enfermedades huérfanas, con quienes están en procesos quirúrgicos o tratamientos de alto costo? Cambiar de EPS en medio de esos procesos podría significar empezar de nuevo y afectar la continuidad de la atención”, advirtió el representante.

EPS respaldan la decisión del tribunal

Desde el gremio que agrupa a las EPS también se pronunciaron sobre la suspensión del decreto.

La presidenta ejecutiva de ACEMI, Ana María Vesga, aseguró que el fallo judicial representa una medida de protección para los usuarios del sistema de salud frente a cambios estructurales que afectarían el acceso a los servicios.

“Destacamos la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia al suspender el decreto... Este cambio es un cambio estructural al sistema de salud que amenaza la libertad de elección para miles de usuarios y profundiza las dificultades de acceso”, señaló la presidenta de ACEMI.

Vesga indicó que cualquier reorganización del sistema debe garantizar primero la capacidad real de las entidades para atender a la población.

“La territorialización de la salud puede tener sentido cuando existen capacidades homogéneas entre los operadores y cuando se puede garantizar continuidad en los tratamientos. En la situación actual del sistema era impensable que esta población fuera asignada a EPS intervenidas que enfrentan enormes dificultades operativas y financieras”, explicó.

Pacientes temen por la continuidad de sus tratamientos

Más allá del debate jurídico y político, el impacto que podría tener el decreto en los pacientes sigue siendo una de las principales preocupaciones.

Marcelo Piratoba, paciente con cáncer de tiroides que vive en zona rural de Cómbita, Boyacá, explicó que actualmente se encuentra en proceso de nuevas cirugías y teme que un eventual cambio de EPS afecte su tratamiento.

“A mí me tienen que hacer cuatro cirugías más por el tema de los ganglios que quedaron después de la operación de la tiroides. Si me cambian de EPS eso significaría echar todo el procedimiento para atrás, comenzar todo de nuevo, nuevas historias clínicas y nuevos procesos”, explicó.

El paciente hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la continuidad de su atención médica.

“Yo lo único que pediría es que me dejen donde estoy para poder continuar con mi tratamiento, porque cambiar de EPS en este momento sería volver a empezar todo”, señaló Pirotoba.

El futuro del decreto sigue en discusión

La suspensión del decreto es provisional, mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia analiza el fondo de la acción popular presentada por las asociaciones de usuarios.

Esto significa que la justicia deberá determinar si la norma puede aplicarse o si debe ser modificada o retirada definitivamente.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner en evidencia las tensiones que existen alrededor de cualquier cambio en el sistema de salud colombiano y el temor de pacientes y usuarios frente a posibles afectaciones en el acceso y continuidad de la atención médica.