Preocupacion en usuarios de la salud por traslados de EPS

Traslados de usuarios preocupan en medio de la crisis del sector salud / Foto Archivo

Cúcuta

Las organizaciones sindicales en Norte de Santander dejaron ver su preocupación por la decisión del gobierno nacional de adelantar traslados de usuarios de Eps a otras empresas.

La aguda situación que se viene presentando por el incremento de reclamaciones, quejas y mala atención ha provocado la reacción de los trabajadores del sector.

Arístides Hernández, presidente de los trabajadores del sector dijo a Caracol Radio “de manera sorpresiva se toman decisiones que vulneran los derechos en medio de la profunda crisis del sector, sumado a la falta de respuesta por atención médica y al colapso que vive la red pública”.

Explicó que “no se entiende como se hace el mayor movimiento hacía una de las empresas que tiene hoy el más alto volumen de reclamaciones y las más altas deudas por no pago en la prestación de servicios”.

Finalmente el líder sindical hizo un llamado al gobierno nacional para que reconsidere el manejo que le esta dando al sector al elevarse el número de personas fallecidas por falta de atención médica.

A esta problemática se suma, la deuda que tiene Nueva Eps con la red privada que se niega a atender por la alta cartera morosa por prestación de servicios a esa empresa.