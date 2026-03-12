Obras de acueducto y alcantarillado benefician a 405 viviendas en la ruralidad de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Con el objetivo de fortalecer los acueductos veredales y ampliar el acceso legal a los servicios públicos en zonas rurales donde las condiciones geográficas dificultan la prestación del servicio, se invirtieron $6.947 millones, recursos con los que se impactaron 405 viviendas, mediante la optimización de acueductos veredales y la ampliación de redes de distribución para garantizar mejores condiciones en el suministro de agua potable y el manejo adecuado de aguas residuales.

“Desde el Distrito brindamos acompañamiento técnico permanente. A través del programa Unidos por el Agua facilitamos que más familias puedan conectarse, de manera legal, a las redes de acueducto y alcantarillado, lo que no solo garantiza un servicio seguro, sino que también representa mejores condiciones de salud, bienestar y calidad de vida”, expuso el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Entre las obras más destacadas está la reposición de redes del acueducto Piedras Blancas, en Santa Elena, que permitió conectar nuevas viviendas al servicio. Asimismo, en San Sebastián de Palmitas se optimizó la planta de tratamiento de agua potable del acueducto multiveredal Palmitas–La China y se ampliaron redes en las veredas La Frisola y La Volcana, beneficiando a 349 hogares.

Más información En Medellín se hará el primer estudio sociodemográfico sobre nómadas digitales de Colombia

A esto se suma la construcción de un nuevo tramo de alcantarillado en la centralidad de Palmitas, conectado a la red operada por Empresas Públicas de Medellín, lo que permitió mejorar las condiciones sanitarias y ampliar la cobertura del servicio en el corregimiento.