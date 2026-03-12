Murió estudiante universitaria arrollada por un bus de Transmilenio en Bogotá

Un nuevo hecho consterna a los habitantes de Bogotá por la muerte de una joven universitaria.

Se trata de Johana Katerine Agreda Jamioy, quien era una estudiante de sexto semestre de Antropología de la Universidad Externado y murió, al parecer, arrollada por un bus de Transmilenio en el centro de Bogotá.

El hecho ocurrió el pasado 10 de marzo en la estación de Transmilenio Aguas, ubicada sobre la troncal del Eje Ambiental.

¿Qué fue lo que pasó?

Transmilenio lamentó el siniestro vial que se presentó el pasado 10 de marzo y en un comunicado de prensa indicaron que, al parecer, esta persona intentó ingresar a la estación sin pagar el pasaje.

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del Sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular”, aseguraron.

Ese día, activaron todos los protocolos d emergencia y atendieron la situación.

Transmilenio informó que estará pendiente de cualquier requerimiento que necesiten las autoridades pertinentes para esclarecer lo ocurrido ese día.

¿Quién era la víctima?

Katerine Agreda Jamioy de 21 años era una estudiante indígena del Pueblo Kamëntsá y originaria del Valle de Sinundoy en el departamento del Putumayo.

Cursaba sexto semestre de Antropología en la Universidad Externado en Bogotá y era parte del programa de becas Atenea.

El cuerpo de Katerine fue llevado a Medicina Legal y se está a la espera de la ceremonia fúnebre que será financiada por la universidad como gesto de solidaridad con la estudiante.