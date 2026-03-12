Hable con elPrograma

Murió colombiano tiroteado desde la calle cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante, España

Un individuo de 59 años fue asesinado con disparos desde la calle mientras se hallaba en el balcón de su hogar en Alicante. Todavía no se ha arrestado a nadie.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

EFE

L. Sánchez

Un hombre de 59 años de nacionalidad colombiana ha muerto en la noche de este miércoles al recibir un impacto de bala cuando se encontraba en el balcón de su casa en un barrio del centro de la ciudad de Alicante, según han informado a EFE fuentes del caso.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:00 horas en la calle Enrique Monsonis, en el barrio de Carolinas Altas, junto al Bulevar del Pla, donde la víctima fue tiroteada desde la calle en circunstancias que investiga la Policía Nacional, sin detenciones por el momento.

Los servicios de emergencias trataron de efectuar las labores de reanimación, aunque sin éxito, y el cadáver ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad donde se le realizará la autopsia.

Noticias
