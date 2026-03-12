Katherine García de 26 años es la nueva víctima fatal de accidente de tránsito en Ibagué

Ibagué

Una nueva víctima fatal de accidente de tránsito se registró en la tarde del miércoles 12 de marzo en la avenida Pedro Tafur de Ibagué a la altura de la sede de la empresa Inversiones Molino Pacandé S.A.S.

De acuerdo con la información entregada por parte de la Secretaría de Movilidad, en el siniestro vial se vieron involucrados una motocicleta de placas NNW12E, en la que se movilizaban dos personas, y un vehículo tipo camión de servicio público de placas TNF637, conducido por un hombre de 41 años.

Según el informe de las autoridades, la motocicleta habría impactado contra el vehículo de carga y como consecuencia, una mujer que se movilizaba como acompañante perdió la vida en el sitio.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Johan Stiven Tovar Quintero, hombre de 26 años que resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Por su parte, la persona que perdió la vida fue identificada como Katherine García

Dato: al momento de la atención del caso, las personas que se movilizaban en la motocicleta no portaban documentación para su identificación.

“Expresamos nuestras condolencias a la familia de esta mujer fallecida y reiteramos el llamado a todos los actores viales a conducir con prudencia y respetar las normas de tránsito, con el fin de evitar este tipo de hechos lamentables”, puntualizó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.