Caso Penthouse 901: Ricardo Roa se declaró inocente del delito de tráfico de influencias

Fiscalía imputó el delito de tráfico de influencias a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la compra del apartamento. Foto: tomada de la audiencia.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se declaró inocente del delito de tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía General de la Nación, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en medio de la compra del penthouse 901, ubicado en el barrio El Chicó, de Bogotá.

“Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente”, le respondió Roa al juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

El juez, además, declaró legal la imputación de cargos formulada por la Fiscalía. De esta manera, desestimó la solicitud de la defensa de Roa, que había expresado que no había sido clara la narración de la fiscal del caso.

En la mañana de este miércoles, la fiscal le imputó cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la compra del apartamento 901, ubicado en el barrio El Chicó de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa habría favorecido al contratista Juan Guillermo Mancera con contratos otorgados por empresas cercanas a la petrolera estatal, luego del negocio para la compra del inmueble.

La delegada de la Fiscalía realizó la descripción de los hechos al parecer ilegales en los que incurrió Roa para favorecer los intereses del contratista Mancera, a través de la entrega de un proyecto de Hocol, filial de Ecopetrol.

De manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares, en contravía de sus deberes y funciones.

“La Fiscalía tiene elementos materiales probatorios que le permiten inferir que usted pudo incurrir en el delito de tráfico de influencias”, dijo la fiscal del caso ante el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías que presidió la audiencia.

Detalló la fiscal que “en Bogotá, entre agosto de 2024 y enero de 2025, usted, señor Ricardo Roa Barragán, en calidad de servidor público, presidente de Ecopetrol, máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, de manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares en contravía de sus deberes funcionales (…)”.

Recordó la fiscal que Roa es presidente de Ecopetrol desde el 24 de abril de 2023. Destacó que es la compañía más grande de Colombia y pertenece al Ministerio de Minas y Energía.

También recordó que Roa hizo parte de la junta directiva de Hocol hasta el 24 de septiembre de 2025.

Juan Guillermo Mancera

“Usted, señor Ricardo Roa, utilizó su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar al señor Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio en Hocol”, señaló la fiscal en medio de la audiencia de imputación de cargos.

Agregó la fiscal que, “en línea con esto, señor Ricardo Roa, usted instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de gasificación Chuchupa–Ballena a la empresa Gaxi S.A. ESP, de propiedad de Juan Guillermo Mancera”.

Orden impartida en varias reuniones

La fiscal del caso dijo que hubo varias reuniones entre Roa y el presidente de Hocol, en las que le impartió la instrucción de favorecer a Mancera.

La investigación del ente acusador no solo tiene las fechas, sino también las direcciones de los encuentros.

Precisamente, la fiscal detalló que la primera reunión ocurrió ocurrida el 20 de agosto de 2024, en el restaurante Flora, ubicado en la localidad de Chapinero.

“En ese encuentro, entre otros temas, usted, señor Ricardo Roa, le manifestó al señor Rojas que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, señaló la fiscal.

Segunda reunión

Entre los meses de septiembre y octubre del mismo año (2024), luego de una sesión de la junta directiva de Hocol, en las oficinas de Ecopetrol, “usted, señor Ricardo Roa, solicitó a Luis Enrique Rojas permanecer a solas y le impartió la orden de que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.