Investigan denuncia por presunto maltrato animal en colegio del norte de Boyacá

Una denuncia por presunto maltrato animal en una institución educativa del municipio de El Espino, en el norte de Boyacá, generó polémica luego de que una fundación protectora de animales asegurara que estudiantes presenciaron procedimientos quirúrgicos sin anestesia.

La denuncia fue realizada por la Fundación Mi Mejor Amigo, que afirmó que durante una actividad académica se habría realizado la castración de animales frente a estudiantes, lo que calificó como un acto de crueldad animal y una práctica pedagógica inadecuada.

Sin embargo, la Institución Educativa Técnica Héctor Julio Rangel rechazó las acusaciones mediante un comunicado oficial en el que aseguró que las actividades se desarrollan dentro de un programa académico agropecuario con fines formativos. «...Las prácticas pedagógicas se realizan bajo criterios técnicos y sanitarios correspondientes y con los insumos y medicamentos requeridos...», indicó la institución.

Ante la controversia, la Secretaría de Educación de Boyacá anunció que revisará el caso para determinar si hubo irregularidades o si se trata de una interpretación errónea de una práctica académica. Mientras se adelantan las verificaciones, las autoridades evaluarán posibles responsabilidades o aclaraciones frente a lo ocurrido.