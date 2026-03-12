Habilitan baños nuevos con agua caliente para habitantes en condición de calle en Bogotá. Foto: Caracol Radio.

Bogotá D.C

En la mañana de este jueves 12 de marzo, el Distrito abrió en la UPI Oasis, ubicada en la localidad de Puente Aranda, nuevos baños con agua caliente para la población en condición de calle.

La renovación de los baños realizada por el IDIPRON gracias a los recursos de Corona y Compensar dignifica la vida de esta población vulnerable que llega a este lugar en busca de un proyecto de vida.

Más que una mejora en la infraestructura, esta intervención representa una acción colectiva que reconoce el acceso a duchas de agua caliente, servicios de lavandería , desayuno y camas para el descanso como un paso fundamental para restaurar la autoestima y la salud.

“Entendemos que la transformación social comienza por el respeto a la dignidad más básica. No estamos entregando simplemente unos baños remodelados; estamos enviando un mensaje de valor a cada joven: su vida importa. Una ducha caliente y ropa limpia no son lujos, son derechos que reconstruyen la identidad y se convierten en la puerta de entrada para que confíen en la institucionalidad y comiencen a soñar de nuevo”, aseguró el director del IDIPRON, Javier Palacios.

La evidencia global, según IDIPRON, demuestra que contar con espacios seguros para la higiene personal no solo mejora la salud pública, sino que reduce significativamente el estigma social, facilitando que los beneficiarios se vinculen con mayor éxito al modelo pedagógico.

Para muchos jóvenes está es la oportunidad para ducharse con agua caliente, algo que hace mucho tiempo no hacían.

“Es una experiencia muy bonita porque hay agua caliente y volvimos a experimentar la sensación de hogar. Se siente muy bonito”, indicó Andrea.

“No esperaba bañarme hoy con agua caliente. Me dijeron que viniera que algo bueno había. Ahora si voy a venir todos los días”, aseguró otra joven.

Ahora los baños tienen divisiones entre hombres y mujeres y puertas que tapen bien los espacios.