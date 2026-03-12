El Tolima ganó convocatoria por más de $5.500 millones en la UNGRD

Tolima

La Gobernación del Tolima a través la dirección de Gestión del Riesgo ganó convocatoria en la UNGRD en la que se compitió con los 32 departamentos por la asignación de importantes recursos.

El premio son tres sistemas de alertas tempranas que aportan a la mitigación de desastres por un valor superior a lo $5.500 millones aseguró Andrea Mayorquin, directora de Gestión del Riesgo del Tolima.

“Uno se compara con otros departamentos y dice es complicado ganarle a Antioquia o Cundinamarca, pero tenemos un equipo muy fuerte, a la vez los organismos de socorro y en gestión del riesgo hay profesionales muy buenos”, dijo Mayorquin.

La funcionaria destacó que estos sistemas de alertas tempranas serán instalados en la zona de riesgo del Volcán Cerro Machín, otro por avenida torrencial para la zona de influencia de los ríos Bermellón y Anaime, además uno por remoción en masa en el municipio de Villarrica.

“Todo esto suma $5.500 millones y en cuanto a la de Villarrica no nos giran el recurso, esto lo hacen con la UNAD, nosotros tenemos un convenio con acta de inicio para la ejecución”, resaltó Andrea Mayorquin.