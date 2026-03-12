El mapa del fuego: los puntos críticos que pueden incendiar el mundo

El primero ya lo conocemos: el Estrecho de Ormuz. Por allí transita el 20 por ciento del petróleo y el gas del planeta. Irán ya comenzó a sembrar minas en ese corredor, y Estados Unidos destruyó 16 embarcaciones iraníes usadas para esa tarea. Las aseguradoras marítimas ya retiraron sus pólizas. El estrecho no está cerrado por decreto, pero ningún capitán se atreve a atravesarlo.

Pero hay otros puntos. Menos visibles e igualmente letales.

La isla de Kharg, territorio iraní de 25 kilómetros cuadrados ubicada en el Golfo Pérsico. Por allí pasa cerca del 90 por ciento de las exportaciones de crudo de Irán. El Centro de Estudios Estratégicos de Washington calcula que un ataque podría disparar los precios del petróleo hasta en 100 dólares adicionales por barril. Un golpe al régimen, sí. Pero también un golpe al mundo entero. La isla sigue intacta. Pero está en la mira.

Del lado opuesto, Irán sabe exactamente qué tocar para infligir mucho daño.

Ras Tanura, la mayor refinería de Arabia Saudita que ya fue atacada por drones iraníes y Ras Laffan, en Catar, la mayor planta de gas natural licuado del mundo. Esta última ya cesó operaciones. El efecto: los precios europeos del gas saltaron un 50 por ciento. Los asiáticos, un 39.

También está el campo Leviathan, la mayor reserva de gas del Mediterráneo, operada por Chevron frente a la costa de Israel: el Gobierno israelí ya ordenó cerrarlo por razones de seguridad. De momento no ha sido impactado.

Un blanco que tendría consecuencias muy graves serían las plantas desalinizadoras del Golfo. En esta región, el agua potable no viene del cielo: viene del mar. Atacar esas instalaciones no es estrategia militar. Es un arma contra la sed de millones de personas que tendría un impacto gigantesco. Bombardearlas es una opción para ambas partes en conflicto.

Finalmente, hay un escenario que los analistas mencionan en voz baja: que Irán decida atacar Abqaiq, la mayor planta de procesamiento de petróleo del mundo, operada por Saudi Aramco. El mundo perdería más del 5 por ciento de su suministro global de crudo en un solo golpe.

Más que una guerra entre naciones estamos viendo una guerra alrededor del sistema nervioso energético del planeta. Cada terminal petrolera, cada planta de agua, cada campo de gas, cada ruta marítima... es una mecha encendida.