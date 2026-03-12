El Huila, avanza con la estrategia para enfrentar la violencia de género “Mujer Huilense Protegida”

Neiva

La estrategia “Mujer Huilense Protegida” fue presentada como una iniciativa orientada a promover la prevención y fortalecer la atención frente a las violencias basadas en género en el departamento del Huila. Con esta apuesta institucional se busca articular acciones que permitan proteger a las mujeres y garantizar entornos más seguros en los diferentes municipios.

Esta estrategia surge como respuesta a una situación que preocupa a las autoridades. Según el reporte a la semana epidemiológica 04 de 2026, con base en datos de SIVIGILA de la Secretaría de Salud Departamental, en el Huila se han registrado 431 eventos de violencia. De estos casos, 283 corresponden a mujeres y 148 a hombres.

Según Marli Arias Medina, de la gobernación del Huila, manifestó que “de acuerdo con la clasificación de los casos reportados, se han identificado 166 hechos de violencia física, 154 de negligencia y abandono, 75 de violencia sexual y 36 de violencia psicológica. Al analizar los eventos por curso de vida se reportan 78 casos en primera infancia, 48 en infancia, 91 en adolescencia, 85 en juventud, 92 en adultez y 37 en adultos mayores”.

Entre los municipios con mayor nivel de riesgo se encuentran Acevedo, Aipe, Campoalegre, Hobo, La Argentina, Oporapa, Saladoblanco, San Agustín, Teruel, Íquira, Neiva y Yaguará. Frente a esta situación, la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social adelanta acciones como el fortalecimiento de la ruta de atención a víctimas, el impulso a las Casas de la Mujer, procesos de formación comunitaria y el trabajo articulado a través de la Red Amatista del Huila.