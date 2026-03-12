Edna Bonilla será formula vicepresidencial de Sergio Fajardo buscando llegar a la Casa de Nariño

Sergio Fajardo, quien busca ser presidente para el periodo (2026- 2030) se inclinó por Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial.

La elección de Bonilla, reconocida por su trayectoria en el sector educativo y su paso por la administración pública en Bogotá, indica una clara apuesta por la experiencia y la visión social.

El acercamiento entre ambos, venia desde hace varias semanas y terminó en un acuerdo reciente al encontrar puntos comunes en la visión de Estado que quieren promover para las elecciones de este 2026.

Edna Bonilla, se ha desempeñado como investigadora, profesora universitaria y funcionaria distrital, especialmente en temas relacionados con educación, hacienda pública, desarrollo urbano y política social.

La exsecretaria de Educación de Bogotá es contadora especialista en gerencia de impuestos y doctora en estudios políticos.

Fue profesora asociada de la Universidad Nacional desde agosto de 1998, profesora visitante de Sciences Po, en Poitiers – Francia y profesora en varias universidades del país.

Fue Secretaria Distrital de Hábitat, Gerente de la Caja de Vivienda Popular, Directora de la Especialización en Mercados y Políticas del Suelo en América Latina, Directora Nacional de Extensión UN y Subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID-UN.

Este jueves 12 de marzo, sería la inscripción oficial de esta candidatura ante la Registraduría Nacional.