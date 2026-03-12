Caso UNGRD: Estas son las fotos de Wadith Manzur durante su captura. Foto: suministrada.

Ante integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se entregó, en la madrugada de este jueves 12 de marzo, el representante a la Cámara Wadith Manzur.

Según se conoció, la lectura de los derechos al momento de su captura la hizo la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lidera la macroinvestigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Igualmente, se conocieron las fotografías del proceso de legalización de la captura.

Entre tanto, el abogado Luis Carlos Torregrosa, defensor de Manzur, aseguró que todavía no han sido notificados de la resolución de acusación de la Corte Suprema de Justicia y señaló que acudirán a un recurso de reposición contra la decisión.

“El doctor Wadith Manzur compareció de forma voluntaria hoy al búnker de la Fiscalía desde las 6 de la mañana, a efectos de ponernos a disposición de la honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

También dijo que “recordemos que Wadith Manzur fue quien instauró la denuncia en el marco de este proceso y quiso comparecer ante la justicia por todos los hechos que hoy se investigan”.

Sobre la guarnición militar dijo que no se ha considerado por el momento.

“No se ha considerado esa posibilidad. Lo que queremos es atender el requerimiento de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por eso nos hemos puesto a disposición acá en el búnker de la Fiscalía General de la Nación”.

Cabe recordar que la Sala Especial de Instrucción ordenó la medida de aseguramiento en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD.

El pasado miércoles 11 de marzo, luego de tres sesiones extraordinarias, en una decisión mayoritaria, se emitió resolución de acusación por cohecho impropio.

Karen Manrique:

Además, se acaba de hacer efectiva la orden de captura de la congresista Karen Manrique, tras la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario por el caso UNGRD.

Manrique se presentó nuevamente de forma voluntaria ante las autoridades en Tame, Arauca.