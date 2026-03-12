Cargamento de cocaína que salió del Catatumbo fue incautado en Antioquia

Cargamento de cocaína que salió de Norte de Santander fue incautado en Antioquia. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

Un cargamento de 100 kilogramos de cocaína que habría salido desde Ocaña, en Norte de Santander, fue incautado por la Policía Nacional durante un operativo adelantado en una carretera del departamento de Antioquia.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía que comunica a Santa Fe de Antioquia con Medellín, donde las autoridades interceptaron un vehículo que, según las investigaciones preliminares, cubría la ruta Ocaña (Norte de Santander) – Turbo (Antioquia).

Durante la inspección al automotor, los uniformados hallaron el alcaloide oculto bajo la modalidad de caleta, es decir, escondido en compartimentos acondicionados dentro del vehículo para evitar ser detectado por las autoridades.

En el operativo fueron capturadas dos personas que se movilizaban en el automotor, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el cargamento tenía como destino el municipio de Turbo, zona estratégica del Urabá antioqueño desde donde, según las investigaciones, suelen movilizarse cargamentos ilegales hacia rutas del narcotráfico.

Las autoridades continúan adelantando las indagaciones para establecer la procedencia exacta de la droga y determinar si el cargamento estaría vinculado con alguna estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.