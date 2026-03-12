Caída de rayo, deslizamientos e inundaciones dejan emergencias en cinco municipios del Huila

Una vivienda de madera resultó completamente destruida en la vereda El Pensil, en el municipio de La Argentina, Huila, tras un incendio provocado presuntamente por la caída de un rayo durante las lluvias recientes. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Las lluvias registradas en las últimas horas en el departamento del Huila han dejado al menos seis eventos asociados a fenómenos naturales en cinco municipios, según el reporte entregado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento.

De acuerdo con el informe preliminar, se presentaron deslizamientos, inundaciones, caída de roca, fuertes vientos y la caída de un rayo, situaciones que generaron afectaciones en infraestructura vial y algunas viviendas tanto en zonas urbanas como rurales.

Uno de los casos se registró en el municipio de Saladoblanco, donde se reportó la caída de roca en la vía departamental Saladoblanco – Pitalito, en la vereda Oritoguaz. La situación afectó la movilidad en el sector, donde actualmente el paso se encuentra habilitado a un solo carril mientras se realizan labores de atención.

En Baraya, las lluvias provocaron inundaciones en los barrios La Cruz, Álvaro Silva, Turbay y El Estadio, dejando tres viviendas afectadas. En estos mismos sectores también se registró un deslizamiento que ocasionó daños en la pared de una vivienda. La Alcaldía municipal adelanta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el nivel de afectación.

Entre tanto, en Isnos se reportó un deslizamiento en el centro poblado de Morelia que ocasionó el taponamiento y pérdida de banca en varios tramos de una vía terciaria, lo que obligó al cierre total de la vía mientras se adelantan gestiones para su intervención.

En el municipio de La Argentina se registraron dos emergencias. En la vereda El Pensil, la caída de un rayo habría provocado un cortocircuito que generó un incendio estructural, dejando una vivienda de madera completamente destruida. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que la familia afectada se encuentra alojada temporalmente con vecinos.

Así mismo, en la vereda El Rosario, los fuertes vientos ocasionaron la pérdida total de la cubierta de una vivienda, sin que se reportaran heridos.

Por su parte, en Paicol se presentó un deslizamiento en la vía que comunica a La Plata con ese municipio, generando afectaciones en la movilidad. Actualmente el paso se mantiene habilitado a un solo carril mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

Según el consolidado departamental, en lo corrido de 2026 se han registrado 215 emergencias en el Huila, principalmente por deslizamientos (140), crecientes súbitas (35), inundaciones (11) y caída de árboles (12), afectando a 31 municipios y dejando 244 viviendas con algún tipo de daño.

El IDEAM mantiene alerta por deslizamientos en varias zonas del departamento. En alerta roja se encuentran los municipios de Yaguará y Saladoblanco, en alerta naranja Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva, Pitalito y San Agustín, mientras que otros 14 municipios permanecen en alerta amarilla.

Las autoridades recomendaron a la comunidad evitar transitar por zonas con antecedentes de deslizamientos durante lluvias intensas, conducir con precaución en vías de montaña y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.