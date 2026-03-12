Caen cinco presuntos miembros del Clan del Golfo en Sucre

Sincelejo

Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en tres operativos realizados en zonas urbanas y rurales de Corozal y Los Palmitos, Sucre. Dos de los detenidos serían cabecillas que coordinaban actividades criminales en varios municipios.

De acuerdo con información entregada por Prensa de la Armada de Colombia, los procedimientos se desarrollaron de manera conjunta entre la Armada, la Policía Nacional y la Fiscalía, durante diligencias de registro y allanamiento.

La primera captura ocurrió en el sector Los Chiqueros, zona rural de Los Palmitos, donde cayeron alias “Negro José” y alias “Pájaro”. Este último es señalado de ejercer control criminal en Los Palmitos, Buenavista, San Pedro y Sincé.

En dos operativos adicionales, realizados en el barrio Sinaí de Corozal, fueron detenidos alias “Batata”, alias “El Paisa” y alias “Chili”, este último considerado presunto cabecilla con influencia en Corozal y municipios cercanos.

Durante las acciones fueron incautadas tres armas de fuego —una pistola 9 mm y dos revólveres calibre 38— además de munición, tres motocicletas y varios celulares, elementos que, según las autoridades, habrían sido usados para actividades delictivas.

Las investigaciones señalan que los capturados harían parte de una estructura delictiva responsable de homicidios selectivos en Corozal, Los Palmitos y Morroa, en medio de disputas por el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Tras las audiencias preliminares, la justicia impuso medida de aseguramiento intramural contra alias “Chili”, alias “El Paisa” y alias “Negro José”.

Entre tanto, alias “Pájaro” y alias “Batata” continúan vinculados al proceso, a la espera de que se defina su situación jurídica.