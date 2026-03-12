Baja asistencia a la vacunación contra el dengue preocupa a las autoridades de salud en Neiva

Neiva

Según el más reciente informe con corte a la semana epidemiológica número seis, se han notificado 104 casos en el sistema de vigilancia SIVIGILA, entre probables y confirmados. De ese total, seis han sido clasificados como casos graves. Hasta el momento no se reportan fallecimientos asociados a esta enfermedad en la capital huilense.

Sin embargo, las cifras actuales no generan tranquilidad entre las autoridades, pues consideran que aún falta mayor conciencia de la ciudadanía frente a la importancia de este biológico para prevenir complicaciones. Por esta razón, la Secretaría de Salud ha intensificado las estrategias de vacunación y prevención.

Según Lilibeth Galván, secretaria de salud de Neiva, “la meta es aplicar 6.197 vacunas, pero hasta ahora apenas se han suministrado cerca de 200 dosis. Aunque se reconoce cierta resistencia por parte de algunos acudientes, también se explica que la vacuna solo se aplica en las IPS, lo que limita en parte el acceso de algunos menores”.

Actualmente hace parte de un plan piloto que permite su aplicación gratuita dentro del sistema de salud. Las autoridades reiteran que el biológico está dirigido a niños de nueve años o que cursen cuarto de primaria, y puede solicitarse en las sedes de vacunación del Carmen Emilia Ospina, Unicentro o el puesto de salud.

Las comunas 10 y 6 concentran actualmente el mayor número de casos reportados, aunque históricamente barrios como Las Palmas, Limonar y Panorama han registrado una mayor incidencia. Por ello, se adelantan estrategias con las instituciones educativas para identificar a los menores que aún no han sido vacunados y, a través de equipos extramurales de salud.