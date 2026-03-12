Autoridades y veedurías en Caldas piden que medida de tribunal falle a favor de los usuarios

Manizales

Luego de la medida cautelar tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, desde la Secretaría de Salud de Manizales, indican que el decreto 0182 expedido por el gobierno nacional ordenando trasladar pacientes de varias EPS, perjudicaría a los usuarios violando el derecho colectivo, así lo explica David Eduardo Gómez, secretario de Salud.

“Los traslados no se harán efectivos porque el tribunal suspendió, por el momento, esa decisión y todas las directrices que traía el decreto 0182. Hay algo muy importante, dentro de la ley y la norma, está dentro de los derechos adquiridos en la Ley 100, que es una ley estatutaria de gran poder, está la libre elección para escoger cada usuario su EPS siendo esa una de las causales. Como administración apoyamos esa acción popular que interpuso una persona en el departamento de Antioquia”.

Por su parte, Gabriel Antonio Palacio, presidente de la veeduría de usuarios de Nueva EPS, menciona que el traslado es inconsulto, puesto que la situación que atraviesan actualmente empeoraría; aproximadamente 50.000 personas hubiesen llegado a la Nueva EPS en Manizales.

“Por fortuna, en la capital de Caldas, los afiliados de Sanitas seguirán con su EPS, gracias a la decisión del tribunal. Si hoy sufrimos las consecuencias y con esa migración, ¿qué hubiese sucedido si hubieran aceptado el ingreso de 50.000 usuarios? Podemos decir hoy que estamos en la quiebra; esperamos que sea en firme, que tumben, totalmente, ese traslado y no se lleve a cabo”.

Otra acción popular desde el departamento de Caldas

Piedad Cárdenas Patiño, líder de salud en Caldas, radicó en las últimas horas y quien afirma que los 71.000 afiliados en todo el departamento estarían en riesgo por el traslado teniendo en cuenta los problemas financieros, administrativos y políticos que atraviesa la Nueva EPS, por ejemplo.

“Es un riesgo inminente e irremediable, no podemos quedar a expensas que aquel tribunal decida que se aplique en algunos municipios y en otros no, lo que afectaría a más de 400.000 usuarios en Caldas, por lo que incrementa la problemática sería peor, así que unos usuarios que son bien atendidos en Sanitas los trasladen a Nueva EPS es injusto”.

El Ministerio de Salud expidió el decreto 0182 el pasado 25 de febrero que pretende trasladar más de 6 millones de usuarios entre las entidades prestadoras de salud, pero un ciudadano presentó una acción popular con el fin de proteger los derechos colectivos.