Autoridades inspeccionan vía Sardinata-Cúcuta

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander adelantaran en las próximas horas una inspección preventiva sobre la vía Cúcuta-Sardinata con el fin de revisar las condiciones de seguridad de este tramo vial.

La medida obedece a alertas tempranas que se han generado por presunta presencia de artefactos explosivos improvisados en esa vía.

Por esta situación, se han establecido acciones que conduzcan adelantar una inspección rigurosa, con equipos de alta tecnología y mecanismos de revisión en tierra para evitar hechos que alteren el orden público o la tranquilidad.

Las autoridades en la zona han pedido a la ciudadanía comprensión y mantener la calma ante las labores que se van adelantar en el área.

La vía Cúcuta -Sardinata es un corredor de amplia movilidad, que comunica a la región con la Provincia de Ocaña, la región del Catatumbo y la Costa Atlántica.