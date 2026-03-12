2.200 hombres de la policía nacional el encuentro Petro-Delcy

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta han anunciado que más de dos mil hombres de la fuerza pública estarán brindando toda la seguridad del encuentro de jefes de Estado de Colombia y Venezuela en la frontera.

El comandante de la policía metropolitana Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “todas nuestras especialidades están comprometidas en el control, la vigilancia y la seguridad de la cumbre binacional”.

El oficial dijo que “estamos en coordinación con el gobierno nacional, la cancillería y por supuesto las autoridades del vecino país para garantizar el desarrollo de tan importante evento”.

El coronel manifestó que durante el encuentro se mantendrán estrictos controles viales en los alrededores del puente Tienditas y sobre toda la extensión de esa infraestructura.

Finalmente el comandante demandó toda la colaboración de la ciudadanía frente a las medidas que se pondrán en marcha con ocasión de este evento.