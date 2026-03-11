Son claros los resultados de la política antidrogas del Gobierno: embajadora de Colombia en Austria

Marcela Tovar, embajadora de Colombia ante Austria, conversó con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio a propósito de la visita del presidente Gustavo Petro a Viena y los temas abordados en sus reuniones.

Sobre la importancia de esta visita a nivel diplomático, teniendo en cuenta que Naciones Unidas maneja la lucha antidrogas desde su sede en Austria, la embajadora aseguró que, en reunión bilateral con la delegación de Estados Unidos, son “clarísimos los resultados que ha tenido la política de drogas de este Gobierno”.

Dicha política, recordó la embajadora, tiene dos ejes: “Asfixia y oxígeno: no por tener un trabajo digamos dirigido a poblaciones más vulnerables, que es lo que se denomina la parte de oxígeno, pues se han dejado de trabajar los temas de interdicción”.

“Mi predecesora hizo un trabajo maravilloso frente al posicionamiento de Colombia en la discusión internacional y yo he venido a seguir ese legado, profundizando en varios aspectos que son prioridad para un Gobierno que ya está de salida y que pueda dejar algunas cosas sostenibles en el tiempo frente a la discusión que quiere dar Colombia en esta conversación internacional sobre drogas”, indicó.

Frente a la preocupación porque cada año aumentan las hectáreas de coca cultivadas en el país, la embajadora sostuvo que “esta discusión va un poco más allá de una cifra solita”, pues Colombia quiere discutir, como una autoridad frente al tema de drogas, “los muertos y los recursos que ha puesto frente al tema”.

“Colombia quiere dar una discusión mucho más amplia frente a indicadores y la manera como medir la política antidrogas (…) es algo complejo, no tiene una sola causalidad e incluye muchísimas facetas, tanto del ser humano como de las sociedades.

Así, aseguró que el país ha venido posicionando la necesidad de hacer revisiones no solo a partir de las realidades específicas de cada país, sino también de las mundiales, pues “esto es un fenómeno que se interconecta globalmente”.

