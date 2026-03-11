Sogamoso avanza en acuerdo municipal para regular el uso ético de la inteligencia artificial

La iniciativa busca establecer lineamientos para que los servidores públicos utilicen estas herramientas con criterios éticos y responsabilidad humana.

Sogamoso

La Alcaldía de Sogamoso trabaja en la implementación de un acuerdo municipal que establecerá lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial por parte de los servidores públicos de la administración.

El secretario de Tecnología e Innovación de Sogamoso, Jaime Ostos, explicó en diálogo con Caracol Radio que el proyecto fue impulsado desde esa dependencia en articulación con el Concejo Municipal, con el propósito de crear un marco normativo y ético que regule el uso de estas herramientas tecnológicas.

Según el funcionario, la iniciativa busca garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada como un apoyo para el trabajo institucional, pero siempre bajo la supervisión y el criterio de las personas.

“Logramos implementar unos lineamientos específicos para el uso de la inteligencia artificial para todos los servidores públicos de la ciudad de Sogamoso. La idea es generar un marco normativo y ético para que esta tecnología sea bien utilizada y garantizar que detrás de la inteligencia artificial siempre haya un humano”, señaló.

El secretario indicó que la inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, sino una realidad que está transformando diferentes sectores, por lo que las administraciones públicas deben adaptarse a su uso responsable.

En ese sentido, Sogamoso busca convertirse en una de las primeras ciudades del país en desarrollar un marco normativo sobre inteligencia artificial, alineado con los lineamientos generales del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ostos también explicó que el objetivo es evitar que estas herramientas se utilicen únicamente para copiar información, promoviendo en cambio su uso como una herramienta de consulta y apoyo para fortalecer los procesos administrativos.

“Lo que buscamos es que las personas no se limiten a copiar y pegar información, sino que utilicen la inteligencia artificial como apoyo para construir sus propios conceptos y análisis”, afirmó.

Finalmente, el funcionario señaló que los lineamientos del proyecto ya pueden ser consultados en la página web de la Alcaldía de Sogamoso, mientras se avanza en la construcción de un marco normativo más detallado que permita regular de manera estratégica el uso de la inteligencia artificial en la ciudad.