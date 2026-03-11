Prime Infra adquiere la totalidad de las acciones de Carlyle en SierraCol Energy

En un movimiento estratégico para el sector energético, el grupo Carlyle anunció la venta del 100% de su participación en SierraCol Energy a la firma Prime Infrastructure Capital, “Prime Infra”.

Se prevé que la transacción, que actualmente está sujeta a condiciones precedentes, se formalice en un plazo aproximado de un mes.

El nuevo inversionista, Prime Infra, es una compañía con sede en Filipinas reconocida por su visión de largo plazo y capital permanente. Sus intereses centrales se enfocan en los sectores de energía, manejo de agua y residuos, y forma parte de un conglomerado empresarial global con inversiones en puertos, minería y hotelería en más de 30 países.

Desde la perspectiva de SierraCol Energy, esta adquisición es recibida como un voto de confianza a sus operaciones, las cuales destacan por cumplir con estándares internacionales de respeto a la vida, el medio ambiente y los territorios donde operan. La empresa aseguró que esta transición no afectará su estructura interna, ya que continuará operando con el mismo equipo directivo, procesos y gobierno corporativo que ha mantenido hasta la fecha.

SierraCol tiene una participación en 22 bloque en Colombia y se destacan su participación en Cravo Norte con el 45% que es Caño Limón y La Cira Infantas con el 48%. La producción se estima en cerca de 58 mil barriles de petróleo.