Precio del café HOY 11 de marzo en Colombia según la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este miércoles 11 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Le puede interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 11 de marzo: hay una nueva baja en la cotización

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café para HOY 11 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 11 de marzo se cotizará en $2.140.000 (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Lea aquí: Los 10 centros comerciales más grandes de Colombia: El n.°1 tiene una extensión de 260.000 m²

Esta cifra representa una leve disminución respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en 2,198,000 pesos (COP) lo que sigue evidenciando una caída en el precio del café, respecto a la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los $10.000 (COP) por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

También le puede interesar: ICETEX ofrece becas a colombianos para maestría en el exterior presencial o virtual: ¿Cómo postular?

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy miércoles 11 de marzo

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy miércoles 11 de marzo son: