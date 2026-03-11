La UPTC y el Ministerio de Transporte se unen para impulsar investigación y logística en Boyacá

El acuerdo tendrá una duración inicial de tres años y permitirá desarrollar proyectos de investigación aplicada entre la UPTC y el Ministerio de Transporte.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) firmó un convenio con el Ministerio de Transporte que busca fortalecer la investigación académica, técnica y tecnológica en movilidad y transporte en el país, con un enfoque inicial en el departamento de Boyacá. Según Luis Gabriel Márquez, director del Instituto de Movilidad y Transporte de la UPTC, el acuerdo tendrá un plazo inicial de tres años y permitirá desarrollar proyectos de investigación aplicada que beneficien tanto al ministerio como a la universidad.

“Este convenio busca aunar esfuerzos académicos, técnicos y tecnológicos para adelantar procesos de investigación destinados a la generación y difusión de conocimiento científico, técnico y jurídico. Se desarrollará desde nuestro Instituto de Investigación y Desarrollo en Movilidad y Transporte”, explicó en diálogo con Caracol Radio.

Entre los proyectos más destacados está la creación de un centro de innovación en logística rural y agroalimentaria, cuyo objetivo es mejorar la distribución de alimentos y reducir pérdidas por cosecha, muchas veces ocasionadas por problemas de movilidad y transporte. “Esperamos generar proyectos en los que participen estudiantes, egresados y todo nuestro capital humano, científico y técnico que hace parte del instituto y de la universidad”, agregó el director.

Márquez indicó que los estudiantes tendrán un papel activo a través de pasantías, permitiéndoles recorrer diferentes sectores del departamento y trabajar directamente con las comunidades. Además, la UPTC busca fortalecer la concertación territorial de proyectos de transporte y promover la cultura vial comunitaria y universitaria, con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad vial que afectan a Colombia.

El convenio también contempla la creación de un observatorio de infraestructura y movilidad regional, que iniciará en Boyacá como piloto, pero que podría expandirse a otras regiones del país. Este espacio permitirá estudiar temas relacionados con infraestructura vial, infraestructura verde y otros proyectos de transporte, consolidando a la universidad como un referente en investigación aplicada.

Márquez destacó que este convenio servirá como marco para futuros acuerdos específicos con el ministerio: “Cada proyecto que se considere necesario podría formalizarse como un anexo del convenio marco, mediante convenios o contratos interinstitucionales, garantizando que los resultados tengan aplicación real y beneficios tangibles para las comunidades”.

Con esta alianza, la UPTC busca no solo fortalecer la investigación en movilidad y transporte, sino también impulsar el desarrollo de Boyacá, mejorar la logística de alimentos y consolidar estrategias de seguridad vial que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos.