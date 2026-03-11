La ANT asegura 9.800 hectáreas del complejo de Zapatosa para el uso de campesinos y pescadores

En una decisión de alto impacto para el ordenamiento territorial y la protección ambiental en el departamento del Cesar, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), oficializó la delimitación y naturaleza jurídica de 9.803 hectáreas de terreno en el Sector 1 del Complejo Cenagoso de Zapatosa, específicamente en el municipio de Tamalameque.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman manifestó que esta medida garantiza que este ecosistema estratégico sea puesto a disposición de las familias campesinas y pescadoras de la región para su beneficio y aprovechamiento sostenible.

Explicó que esta medida conlleva la creación de la junta de baldíos, una instancia que asegura que los trabajadores rurales gocen de forma efectiva de la ciénaga para actividades pesqueras y agropecuarias, aclarando que, aunque no se otorgarán títulos de propiedad individuales por la naturaleza del terreno, el uso del suelo está plenamente garantizado para la comunidad.

“Esta acción administrativa busca erradicar la estigmatización histórica hacia los campesinos; al respecto, Harman fue enfático al señalar que, a partir de esta fecha, nadie puede acusar de “invasión” a quien aproveche este recurso, ya que el proceso identificó que los verdaderos invasores históricos estaban asociados a 269 folios de matrícula inmobiliaria que ahora han sido recuperados como baldíos”, comentó.

El proceso de deslinde no fue menor, pues contó con la participación de 234 sujetos procesales y se fundamentó en estudios técnicos de alta precisión, como el Análisis Multitemporal, que permitió establecer con claridad la línea de cauce permanente de la ciénaga. Es importante destacar que el Estado también respetó la seguridad jurídica de los particulares, reconociendo la propiedad privada legítima en 165 folios de matrícula que contaban con títulos originarios válidos según la Ley 160 de 1994.