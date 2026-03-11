Intervienen bóvedas con cuerpos no reclamados en el Cementerio Central de Sincelejo

La Unidad de Búsqueda inició una misión humanitaria que busca recuperar al menos 13 cuerpos que podrían corresponder a personas reportadas como desaparecidas

Sincelejo

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas inició este miércoles 11 de marzo una misión humanitaria en el Cementerio Central de Sincelejo, donde serán intervenidas bóvedas con cuerpos no identificados o identificados que nunca fueron reclamados.

La intervención se concentra en el bloque uno, ubicado al fondo del camposanto, un sector donde reposan restos que podrían corresponder a personas reportadas como desaparecidas en medio del conflicto armado.

La misión, que se extenderá hasta el 19 de marzo, reúne a un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en antropología, topografía, asistencia forense e investigación humanitaria.

En esta primera fase, la entidad espera recuperar por lo menos 13 cuerpos.

Una vez recuperados, los restos serán sometidos a un proceso de identificación interdisciplinario que permita establecer su identidad y avanzar en la entrega digna a sus familiares.

La intervención cuenta con autorización de la Alcaldía de Sincelejo, entidad que administra el cementerio.

Además del acceso al lugar, la administración municipal brinda apoyo logístico y acompañamiento psicosocial, teniendo en cuenta que familiares de personas desaparecidas participan en la jornada.

En la misión también participan organizaciones buscadoras como la Red Víctimas Tejedoras de la Memoria, la Fundación Nidya Erika Bautista y la Corporación Humanitaria Reencuentros, que acompañan a las familias en las labores de búsqueda y memoria.

Ampliar Cerrar

Según lo previsto, esta es la primera fase de la intervención en el cementerio. Una segunda etapa está programada para mediados de 2026.