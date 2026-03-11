Gerente de Caracol Radio en el Tolima también asume el liderazgo en el Huila

Tolima

Andrea Rincón, actual gerente de Caracol Radio en el Tolima, asumió desde el presente mes de marzo la gerencia de la cadena en el departamento del Huila, quedando a cargo de la operación de la marca en ambos territorios.

En Tolima, Andrea Rincón ha liderado la evolución de la operación integral con un giro de la radio tradicional hacia una plataforma integral de contenidos, alineada con los lineamientos nacionales del Grupo PRISA.

Esa capacidad de ejecutar transformación con disciplina comercial, hoy se traducen en una nueva responsabilidad para acelerar el crecimiento en Huila.

La llegada de Andrea Rincón a Huila se da en un momento clave para el negocio. Caracol Radio y PRISA Media no compiten únicamente desde la señal, sino desde un modelo multiplataforma digital con audiencias en diferentes puntos de contacto. De acuerdo con Comscore, PRISA Media se ubicó como el grupo líder en tráfico digital en Colombia y, en el ecosistema de emisoras musicales, está en el Top 5 de los portales más visitados, con marcas como Tropicana (14,5 millones de visitas), Los40 (11,2 millones), y Bésame (2,7 millones), reflejando el alcance de una estrategia que va más allá de la radio.

Andrea Rincón cuenta con más de 15 años de experiencia liderando equipos comerciales en sectores como medios, construcción y servicios. Es Administradora Financiera de la Universidad del Tolima, especialista en Gerencia Comercial (Universidad de La Sabana) y en Gerencia de Mercadeo (Universidad del Rosario), y actualmente es maestrante en Comercio Internacional (Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá).

Con este nombramiento, Caracol Radio reafirma su apuesta por un liderazgo regional capaz de interpretar el cambio del consumo de contenidos, potenciar el crecimiento comercial y consolidar la propuesta multiplataforma del Grupo PRISA en Tolima y Huila, al servicio de audiencias, anunciantes y aliados en ambos departamentos.